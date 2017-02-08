Аэропорты Иркутска и Братска готовят к новым правилам доставки товаров

Таможенные посты аэропортов Иркутска и Братска готовят к работе в условиях введения обязательного предварительного информирования о товарах, которые доставляют в Россию из-за рубежа воздушным транспортом. Как 8 февраля 2017 года на пресс-конференции сообщил начальник Иркутской таможни Юрий Русаков, информирование будет введено в России с 1 апреля. Предварительная информация должна включать в себя сведения о воздушном судне и маршруте полёта; сведения о ввозимом товаре; сведения об отправителе и получателе товара.

Сегодня многие направления работы Иркутской таможни переводят в электронный вид. По словам Юрия Русакова, за год было оформлено 119 тыс. таможенных деклараций, практически 100% из них были оформлены в электронном виде. Это позволяет быстрее выполнять таможенные операции, а также делают процесс прозрачным. Среднее время совершения таможенных операций на конец прошлого года при экспорте составило 44 минуты, а при импорте – 1 час 16 минут. По технологии удаленного выпуска было оформлено более 12 тыс. деклараций, что составило 10,4% от общего объёма. В нынешнем году на Иркутском таможенном посту появилась возможность удаленного декларирования товаров корпорации «Иркут», которые фактически находятся в Шереметьевской и Домодедовской таможнях.

Кроме того, в прошлом году Иркутская таможня добилась более частого применения технологии автоматической регистрации деклараций на товары, то есть регистрации без участия должностных лиц. Так, если в 2015 году доля деклараций, прошедших авторегистрацию, составляла всего 2,8%, в декабре прошлого года – уже 45%. С октября прошлого года в Иркутской таможне внедрена технология автоматического выпуска деклараций на товары без участия инспектора. За 2,5 месяца в автоматическом режиме было выпушено 145 деклараций.

Иркутская таможня также приняла успешное участие в эксперименте по применению электронного декларирования транзита – к концу года прошлого года доля электронных транзитных деклараций достигла почти 87%, что стало одним из наилучших результатов среди таможен Сибири.