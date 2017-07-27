Аэропорт Иркутска установил суточный рекорд по числу пассажиров

Международный аэропорт Иркутска 27 июля 2017 года обновил производственный рекорд: в течение суток услугами воздушной гавани воспользовались 10615 пассажиров. Как сообщает пресс-служба аэропорта, это абсолютный суточный максимум пассажиропотока за 10 лет. В пиковый утренний период работы трафик превышал 1000 человек в час.

За день аэропорт Иркутска обслужил 107 рейсов (56 - на прилет, 51 – на вылет). Службы наземного обслуживания обработали 5241 место багажа общим весом 105 тонн.

Напомним, в 2017 году аэропорт Иркутска встретил своего миллионного пассажира на месяц раньше, чем обычно. Активному росту пассажиропотока в 2017 году способствует привлечение в аэропорт новых перевозчиков и расширение сотрудничества с авиакомпаниями в части увеличения частоты перелетов на популярных направлениях.

Фото из архива "Байкал Инфо".