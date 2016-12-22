Адвокат из Иркутска причастен к похищению двух дорогостоящих автомобилей

Адвоката из Иркутска подозревают в причастности к похищению дорогостоящих автомобилей. Как сообщает 22 декабря 2016 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, с 2015 по 2016 гг. группа людей похитила более 20 элитных автомобилей в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Усолье-Сибирском и Саянске. Ущерб от действий преступников составил десятки миллионов рублей. Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции установили, что адвокат из Иркутска причастен к похищению двух автомобилей Toyota Land Cruiser 200.

Следователи СКР проверяют причастность задержанного юриста к другим преступлениям. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Остальные подозреваемые в похищении автомобилей также задержаны, большинство из них находятся в СИЗО.

По факту похищений дорогостоящих автомобилей в Иркутской области возбуждено уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение), п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере), ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину), п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога),

Фото из архива "Байкал Инфо".