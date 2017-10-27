Администрация Тайшета ввела в эксплуатацию дом для сирот с нарушениями

Администрация Тайшета ввела в эксплуатацию дом для сирот, в котором были значительные нарушение строительных норм. Как 27 октября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по факту незаконной выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию дома, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в 2014 году в рамках программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2018 годы» министерство имущественных отношений Иркутской области заключило госконтракты с одной из строительных организаций на участие в долевом строительстве 60 квартир в трех блок-секциях по адресу: ул. Транспортная, 105. Сумма контракта составила более 60 миллионов рублей. По окончанию строительства, в июне 2016 года сотрудники службы государственного строительного надзора Иркутской области во время осмотра домов выявили значительные нарушения строительных норм и правил, а также несоответствие объектов проектной документации. Несмотря на это, администрация Тайшета выдала разрешение на ввод в эксплуатацию трехэтажного жилого дома по указанному адресу.

В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Фото из архива "Байкал Инфо".