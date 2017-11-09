Адекватным назван проект бюджета Иркутской области на 2018 год

Социально-ориентированным и базовым будет бюджет Иркутской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Об этом 9 ноября 2017 года на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания сообщила министр финансов Наталия Бояринова. «Бюджет адекватен тем финансовым возможностям, которыми мы располагаем», – заявила министр. Минфин ориентировался на несколько основных задач: все социально-общественные обязательства должны быть исполнены, дефицит нужно сокращать, необходимо уделить особое внимание поддержке муниципалитетов, а также приоритетным проектам по формированию комфортной городской среды, санитарной авиации и развитию современной среды для школьников. Таким образом, размер доходов бюджета Иркутской области на 2018 год предлагается установить на уровне 126,8 млрд рублей, расходов – на уровне 133,6 млрд, дефицита – 6,9 млрд рублей. На 2019 год – 126,3 млрд рублей, 133,1 млрд рублей и 6,9 млрд рублей, на 2020 годы – 129,3 млрд рублей, 135,6 млрд рублей, 6,4 млрд рублей.

В следующем году, как и в предыдущие годы, бюджет будет строиться по программному принципу, то есть 99% расходов пройдут через государственные программы, которых в регионе будет 19, что на две программы больше, чем в нынешнем году. Новыми станут программы «Формирование комфортной городской среды» и «Развитие управления имущественным комплексом и земельными ресурсами». Кроме того, министр отметила ещё несколько направлений работы, которые станут приоритетными, – индексация на 4% зарплаты бюджетников, которых не затронули майские указы президента, индексация на 4% выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и некоторым другим социальным группам, доведение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.

Более 12 млрд рублей направят на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство учреждений социальной сферы. Объём дорожного фонда запланирован в размере 7,1 млрд, на нецелевую поддержку муниципальных образований планируют направить 6,1 млрд рублей, при этом на входе в новый финансовый год будет распределяться дотация на выравнивание в размере 2,5 млрд рублей, также предусмотрены субсидии за эффективность по итогам 2017 года и дотации на сбалансированность. На проект «Народные инициативы» направят 650 млн рублей, что на 150 млн рублей больше, чем сейчас.

Председатель ЗС Сергей Брилка напомнил, что в марте депутаты приняли решение довести уровень зарплат вспомогательного персонала бюджетных учреждений до прожиточного минимума в Иркутской области, он поинтересовался, сколько будет стоить бюджету такое решение. Ситуацию прояснила министр труда и занятости Наталья Воронцова: «Сегодня по северным территориям мы превышаем величину федеральной минимальной заплаты на 62,2%, по южным территориям – почти на 20%. С 1 января 2018 года у нас для северных территорий величина минимальной зарплаты 13 623 рубля, для южных – 10 574 рубля». Всего повышение затронет почти 43 тыс. человек, на эти цели из бюджета направят около 232 млн рублей.

Кроме того, Сергей Брилка спросил, сколько средств потребуется на проведении индексации зарплаты бюджетников на 4%. Наталья Воронова отметила, что на эти цели потребуется 235 млн рублей из областного бюджета и 142 млн рублей – из местных.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Андрей Лабыгин обратил внимание на несколько проблем, которые должны найти отражение в бюджете-2018, в том числе строительство жилья для детей-сирот и стипендии для одарённых студентов-медиков. Заместитель министра здравоохранения Елена Голенецкая рассказала, что в следующем году планируется выделение 367 млн рублей из федерального и 388 млн рублей из регионального бюджетов для возведение жилья для сирот, это позволит построить 739 квартир. При этом очередь составляет 6 300 человек.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова спросила, нашла ли отражение в новом бюджете тема бесплатного проезда жителей отдалённых территорий к местам лечения и обратно, речь идёт о больных туберкулёзом, онкологическими заболеваниями, инвалидов и сопровождающих их людей. Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, на это необходимо 18 млн рублей, из которых 7 млн рублей уже запланировано. Остальные деньги будут запрашиваться при корректировке бюджета через четыре месяца, это делается для того, что опробовать механизм работы.

Законопроект о бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 года будет рассмотрен на сессии 10 ноября.